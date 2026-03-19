Rosną ceny ziemi, także w regionie

Ceny ziemi biją rekordy. Stawki za hektar gruntu rolnego, to w tej chwili przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - również w Zachodniopomorskiem. To m.in. z powodu rosnącego popytu - mówiła, w "Rozmowie pod Krawatem", dyrektorka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie.

W skali kraju, ceny za hektar osiągają pułap 100 tysięcy złotych.









Najrozsądniejszym wyjściem dla rolników jest dzierżawa ziemi - podkreślała Justyna Jakubowicz-Dziduch.- Jest takie zapotrzebowanie w ostatnich czasach na ziemię, więc ta cena kształtuje się coraz wyżej. Dzierżawa jest taką podstawową formą rozdysponowania nieruchomości, z tego względu, że to nie obciąża tak budżetu i pozwala rozwijać się gospodarstwu - dodała Jakubowicz-Dziduch.