Noc bez prądu dla części Szczecinian

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To była trudna noc dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina. Jeden ze słuchaczy poinformował nas o awarii prądu w rejonie Skolwina, Stołczyna i Gocławia.

- Od Skolwina, od ulicy Stołczyńskiej, aż po ulicę Światowida, mieszkańcy pozostawali bez prądu. Mieliśmy nadzieję, że spółka Enea szybko upora się z tym problemem i prąd wróci do gniazdek - informuje słuchacz.



- Przyczyną braku prądu była awaria głowicy kablowej na naszej sieci – mówi Monika Mieldzioc ze szczecińskiego oddziału firmy Enea. - Pracowało nad tym pogotowie. Tak naprawdę już po godzinie 4.00 powróciła większość zasilania. Z jedną stacją transformatorową pozostawał problem, ale jak już udało się tam dostać, to już wszyscy odbiorcy zostali zasileni - dodaje Mieldzioc.



Wszystkie problemy z dostawą prądu zniknęły około godziny 7:00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas