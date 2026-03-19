Noc bez prądu dla części Szczecinian

To była trudna noc dla mieszkańców północnych dzielnic Szczecina. Jeden ze słuchaczy poinformował nas o awarii prądu w rejonie Skolwina, Stołczyna i Gocławia.
- Od Skolwina, od ulicy Stołczyńskiej, aż po ulicę Światowida, mieszkańcy pozostawali bez prądu. Mieliśmy nadzieję, że spółka Enea szybko upora się z tym problemem i prąd wróci do gniazdek - informuje słuchacz.
- Przyczyną braku prądu była awaria głowicy kablowej na naszej sieci – mówi Monika Mieldzioc ze szczecińskiego oddziału firmy Enea. - Pracowało nad tym pogotowie. Tak naprawdę już po godzinie 4.00 powróciła większość zasilania. Z jedną stacją transformatorową pozostawał problem, ale jak już udało się tam dostać, to już wszyscy odbiorcy zostali zasileni - dodaje Mieldzioc.
Wszystkie problemy z dostawą prądu zniknęły około godziny 7:00.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Przyczyną braku prądu była awaria głowicy kablowej na naszej sieci – mówi Monika Mieldzioc ze szczecińskiego oddziału firmy Enea. - Pracowało nad tym pogotowie. Tak naprawdę już po godzinie 4.00 powróciła większość zasilania. Z jedną stacją transformatorową pozostawał problem, ale jak już udało się tam dostać, to już wszyscy odbiorcy zostali zasileni - dodaje Mieldzioc.
Wszystkie problemy z dostawą prądu zniknęły około godziny 7:00.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Od Skolwina, od ulicy Stołczyńskiej, aż po ulicę Światowida mieszkańcy pozostawali bez prądu elektrycznego. Mieliśmy nadzieję, że spółka ENA szybko upora się z tym problemem i prąd wróci do gniazdek - informuje słuchacz.