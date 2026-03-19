W Dziwnówku powstanie nowy skwer

Dzięki unijnym środkom w Dziwnówku powstaje nowy skwer. Chodzi o teren między Kanałem Dziwnówek a rondem w tej miejscowości.

Na skwerze pojawi się mała architektura i roślinność, a także rozwiązania umożliwiające zatrzymywanie i infiltrację wód opadowych z przyległych terenów.



Gmina Dziwnów na realizację inwestycji otrzymała ponad 450 tysięcy złotych. Podpisano już umowę z wykonawcą inwestycji. Wszystko ma być gotowe do końca czerwca.



Całkowita wartość projektu to prawie milion złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas