Przetarg na przebudowę drogi od Stobna do Będargowa ogłoszony

Będzie przebudowa drogi powiatowej od Stobna do Będargowa. Starostwo Powiatowe w Policach właśnie ogłosiło przetarg na tę inwestycję.

Edycja tekstu: Michał Król

To pierwszy etap prac - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starostwa.- W ramach tej inwestycji przebudujemy nawierzchnię jezdni tej drogi i ją jednocześnie poszerzymy. Zadbamy o lepsze odwodnienie, powstaną pobocza, zjazdy, przebudujemy również rowy i przepusty, żeby woda nie zalegała na drodze - mówi Turkiewicz.Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Policki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To ponad trzy miliony złotych. Powiat otrzymał także unijne dofinansowanie - również ponad 3 miliony złotych.