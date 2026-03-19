Przetarg na przebudowę drogi od Stobna do Będargowa ogłoszony

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Będzie przebudowa drogi powiatowej od Stobna do Będargowa. Starostwo Powiatowe w Policach właśnie ogłosiło przetarg na tę inwestycję.
To pierwszy etap prac - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starostwa.

- W ramach tej inwestycji przebudujemy nawierzchnię jezdni tej drogi i ją jednocześnie poszerzymy. Zadbamy o lepsze odwodnienie, powstaną pobocza, zjazdy, przebudujemy również rowy i przepusty, żeby woda nie zalegała na drodze - mówi Turkiewicz.

Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Policki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To ponad trzy miliony złotych. Powiat otrzymał także unijne dofinansowanie - również ponad 3 miliony złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
