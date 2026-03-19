Groził drugiemu kierowcy atrapą broni

Szczecińscy kontrterroryści zatrzymali 46-letniego mężczyznę po kłótni z innym kierowcą. Mężczyzna miał kierować w jego stronę przedmiot przypominający broń.
Podczas przeszukania jego mieszkania, funkcjonariusze znaleźli m.in. amunicję, atrapę broni oraz rośliny konopi i susz.
Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, w tym kierowania pojazdem mimo dożywotniego zakazu, gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz kontaktu z pokrzywdzonym i zakaz opuszczania kraju.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, w tym kierowania pojazdem mimo dożywotniego zakazu, gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz kontaktu z pokrzywdzonym i zakaz opuszczania kraju.
Autorka edycji: Joanna Chajdas