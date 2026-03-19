Czasowe zamknięcie parkingu przy ul. Litewskiej

Parking przy ul. Litewskiej w Szczecinie zostanie czasowo zamknięty. To w związku z pracami remontowymi, które obejmują naprawę nawierzchni.

Parking zostanie zamknięty w sobotę wieczorem i ponownie otwarty w środę, 25 marca - poinformowała Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.- By móc przeprowadzić pracę apelujemy do kierowców, aby usunęli pojazdy najpóźniej do soboty do godziny 20. Te samochody, które pozostaną, będą musiały zostać odholowane i to na koszt ich właścicieli - mówi Knop.Na czas wyłączenia parkingu władze placówki apelują, by korzystać z alternatywnych miejsc postojowych – parkingów zlokalizowanych przy pętli Osiedle Zawadzkiego oraz przy hali ENEA Arena.