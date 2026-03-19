"Przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi, to element polskiego bezpieczeństwa"

- Wydłużenie zakazu sprzedaży ziemi rolniczej, to element naszego bezpieczeństwa, o co apelowali także polscy rolnicy - mówi szefowa oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie.

Rosną ceny ziemi, także w regionie Justyna Jakubowicz Dziduch



Justyna Jakubowicz-Dziduch odniosła się w ten sposób do ustawy podpisanej przez prezydenta. Przepisy wydłużają o kolejne 10 lat czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z zasobu Skarbu Państwa.Jednocześnie ustawa zwiększa powierzchnię gruntów z 2 do 5 hektarów, których sprzedaż nie wymaga zgody ministra rolnictwa.Ile jest jeszcze gruntów do wydzierżawienia w naszym regionie? W zasobach KOWR-u w szczecińskim oddziale jest około 161 tys. ha. Kilkaset hektarów każdego roku jest również wystawiana na sprzedaż, ale nie jest to dominująca forma gospodarowania gruntami.Ostatnio - po spadku cen na rynku zbóż - wielu rolników pyta o możliwość wsparcia w spłacie rat dzierżaw - mówi Justyna Jakubowicz-Dziduch.- Tutaj też zachęcam do szybszego kontaktu tych, którzy czasami czekają do ostatniej chwili. My staramy się co się da rozłożyć, przełożyć. Warto choćby pójść w programy restrukturyzacyjne. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, naprawdę jesteśmy w stanie państwu pomóc - dodaje Jakubowicz-Dziduch.Wyższe ceny zbóż na rynku oznaczają wyższe kwoty czynszu dzierżawnego. Obniżenie czynszu jest możliwe jedynie w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych, suszy czy wymarznięcia.