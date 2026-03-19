Fotograf z Akademii Sztuki wyróżniony w konkursie European Student Award

Mat. sony.pl
Organizatorzy Sony World Photography Awards ogłosili wyniki pierwszej edycji European Student Award. To nowa nagroda dla studentów fotografii z Europy. Jednym z wyróżnionych został Albert Słowiński z Akademii Sztuki w Szczecinie.
Albert Słowiński laureatem prestiżowego konkursu

Wyróżniono mój cykl zdjęć z Tajwanu - powiedział Albert Słowiński w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Trzeba szukać rzeczywiście tych wydarzeń, momentów. Tajfun, który wydarzył się na przełomie września i października, bardzo mocno wpłynął na społeczności tajwańskie i na sam cały wschodni rejon - mówił Słowiński.

Tych składowych, które muszą się pojawić, żeby zdjęcie było dobre, a nawet wybitne, jest wiele - dodał prof. Tomasz Lazar, fotograf.

- Znalezienie tematu, ale jednocześnie znalezienie się w odpowiednim czasie i miejscu, to jest jakby jedna rzecz. Talent, zdolności fotografa. Najważniejsza rzecz jest ciężka praca, nie poddawanie się przy realizowaniu projektu - mówi Lazar.

Zwyciężczynią konkursu została Teresa Halbreiter z Niemiec.

Prace laureatki i finalistów będzie można zobaczyć podczas wystawy w londyńskim Somerset House. Ekspozycja potrwa od 17 kwietnia do 4 maja.

Edycja tekstu: Michał Król
