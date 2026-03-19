Mieszkańcy mają kłopot. Nie ma planu remontu

Mieszkańcy budynków przy Ku Słońcu w Szczecinie mają dość hałasu i ruszyli z petycją w sprawie remontu drogi. Skarżą się na uciążliwy bruk, tramwaje i szybko jeżdżące auta, a także pogarszający się stan ulicy. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że nie ma planu remontu.





- Mieszkamy przy drodze krajowej, która sprawia nam niemały kłopot. - Głównie chodzi o ten fragment drogi, który jest od skrzyżowania Karola Miarki z Ku Słońcu, aż do głównej bramy cmentarza, jeszcze kawałek do wiaduktu. - Od wielu lat jest on pomijany w jakichkolwiek remontach, planach. - Podróżuje tutaj praktycznie całe miasto i każdy, kto tędy przejeżdża potwierdza, że tutaj wygląda to źle. Jest to autostrada w centrum miasta i chcielibyśmy coś z tym zrobić - mówią mieszkańcy.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Pod internetową petycją podpisało się około 60 osób i zbierane są dalsze podpisy. Dwa lata temu wyceniono prace na ok. 3,5 mln zł, ale miasto nie znalazło na to pieniędzy. Zdaniem mieszkańców, remont jest konieczny.