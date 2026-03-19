"Pierwszy ratownik" może uratować życie

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Aplikacja „Pierwszy Ratownik” jest już dostępna. Stworzono ją, by w sytuacji zagrożenia życia świadek lub osoba potrzebująca pomocy, mogła szybko powiadomić znajdujących się w pobliżu przeszkolonych wolontariuszy.
Aplikację posiadają także zalogowani ratownicy, którzy mogą natychmiast podjąć interwencję, zanim na miejscu pojawi się zespół ratownictwa medycznego. Wystarczy użyć przycisku „Potrzebna pomoc”, a system automatycznie wyśle powiadomienie do znajdujących się w pobliżu "Pierwszych Ratowników".

Mariusz Cyrulewski, ratownik i instruktor pierwszej pomocy przypomina, że w działaniach ratunkowych najważniejsza jest szybka reakcja. - Ta aplikacja skróci nam czas. To jest to, o co walczymy. Chodzi o przeżycie mózgu, bo to jest kluczowe w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeśli zyskamy minutę, dwie, to może mieć olbrzymie znaczenie dla szansy na przeżycie naszego poszkodowanego - mówi Cyrulewski i podkreśla, że kluczowe są szkolenia i ludzie, którzy będą korzystać z aplikacji.

- Obserwuję, że coraz więcej ludzi interesuje się sobą, bo to w trosce o własne bezpieczeństwo warto zainstalować też tę aplikację i warto się uczyć pierwszej pomocy. Myślę, że to jest aplikacja dla wszystkich, którzy są świadomi - dodaje Cyrulewski.

W próbach aplikacji uczestniczyło około 600 strażaków OSP, średni czas dotarcia pierwszej pomocy wynosił 87 sekund.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
