Saperzy pomogą w spalarni odpadów

Saperzy wkroczą do EcoGeneratora, i poprzez mikro wybuchy będą czyścić szczecińską spalarnię odpadów.
Ten sposób pozwala na szybkie oderwanie się nagromadzonych zanieczyszczeń z powierzchni kotłów. Cały proces potrwa niemal tydzień.
Na czas wiosennych porządków, linie spalania wygaszane będą na zmianę, żeby nie przerywać procesu unieszkodliwiania odpadów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
