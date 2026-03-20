Szybka pomoc, gdy liczy się czas. Aplikacja "Pierwszy Ratownik"

Region Natalia Chodań

źródło: pierwszyratownik.pl
"Pierwszy Ratownik " to aplikacja na telefon, przez którą można szybciej wezwać pomoc. System automatycznie wyszukuje i powiadamia trzy osoby w najbliższej lokalizacji.
Ratownik widzi rodzaj zgłoszenia i może skontaktować się z wzywającym pomoc.

Mariusz Cyrulewski, ekspert ds. bezpieczeństwa, instruktor pierwszej pomocy i wieloletni strażak OSP mówi, że w praktyce oznacza to, że pomoc może ruszyć natychmiast.

- Po prostu ratownik, który jest w pobliżu, zwłaszcza w jakichś miejscach, które są mniej dostępne, dostanie takie zgłoszenie i przybędzie tam wcześniej, przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego. W Polsce mamy wielu ratowników i wiele chętnych osób, które mogłyby się zarejestrować i nieść pomoc w takich sytuacjach, w których to byłoby potrzebne - podkreśla Cyrulewski.

"Pierwszym Ratownikiem" może zostać medyk, strażak, ratownik KPP czy osoba po certyfikowanym kursie pierwszej pomocy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
