Ogólnopolska awaria w urzędach usunięta

Region Julia Nowicka, Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Były problemy z załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta w Szczecinie. Ogólnopolska awaria została już usunięta - informuje rzecznik szczecińskiego magistratu.
- Dzisiaj próbowałam odebrać dowód osobisty z Urzędu Miasta, ale od rana jest awaria ogólnopolskiego systemu i nic nie będzie możliwe do załatwienia - alarmowała słuchaczka.

- Rano doszło do kłopotów z tak zwanym systemem źródło - tłumaczył Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie: - Przez te 30 minut były problemy z obsługą interesantów, którzy przychodzili do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie dowodów osobistych, czy też ewidencji ludności numeru PESEL.

Teraz urząd działa już normalnie - zapewniał Sadowski: - To nie jest awaria po stronie Urzędu Miasta Szczecin, jest to awaria ogólnopolska, więc nie wiemy, czy to się nie powtórzy. Czasami takie rzeczy się zdarzają, natomiast na razie wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś miał zaplanowaną wizytę, czy chce przyjść do urzędu, to może to jak najbardziej zrobić. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych ograniczeń.

Nie wiadomo, co było przyczyną usterki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 6339 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3692 razy)
  3. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2155 razy)
  4. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od wczoraj oglądane 2112 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od przedwczoraj oglądane 2073 razy)
