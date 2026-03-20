Ogólnopolska awaria w urzędach usunięta

Były problemy z załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta w Szczecinie. Ogólnopolska awaria została już usunięta - informuje rzecznik szczecińskiego magistratu.

- Dzisiaj próbowałam odebrać dowód osobisty z Urzędu Miasta, ale od rana jest awaria ogólnopolskiego systemu i nic nie będzie możliwe do załatwienia - alarmowała słuchaczka.



- Rano doszło do kłopotów z tak zwanym systemem źródło - tłumaczył Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie: - Przez te 30 minut były problemy z obsługą interesantów, którzy przychodzili do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie dowodów osobistych, czy też ewidencji ludności numeru PESEL.



Teraz urząd działa już normalnie - zapewniał Sadowski: - To nie jest awaria po stronie Urzędu Miasta Szczecin, jest to awaria ogólnopolska, więc nie wiemy, czy to się nie powtórzy. Czasami takie rzeczy się zdarzają, natomiast na razie wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś miał zaplanowaną wizytę, czy chce przyjść do urzędu, to może to jak najbardziej zrobić. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych ograniczeń.



Nie wiadomo, co było przyczyną usterki.



