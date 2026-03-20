Poszukiwany listem gończym podawał się za swojego brata

Ukradł artykuły spożywcze warte ponad tysiąc dwieście złotych i wpadł. Okazało się, że był poszukiwany. Do zdarzenia doszło w Szczecinie.

Sprawca został złapany przez pracownika ochrony, a następnie przekazany funkcjonariuszom. Podczas legitymowania, mężczyzna podał dane swojego brata.



Jak ustalono, by się do niego upodobnić, zgolił brodę oraz zapuścił włosy. Mundurowi nie dali się jednak nabrać na tę mistyfikację.



Mężczyzna przyznał się do podania fałszywych danych - wtedy okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.



