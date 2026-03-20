Mieszkańcy Świnoujścia przywitają wiosnę

Ogniska, muzyka, obrzędy i tradycje związane z budzeniem się przyrody do życia, a wszystko inspirowane dawną kulturą Słowian. Tak wiosnę witać będą mieszkańcy Świnoujścia.

Atrakcją wieczoru będą między innymi pokazy rzemiosł dawnych - mówi Michał Ruciak, dyrektor ośrodka sportu i rekreacji "Wyspiarz".- Odbędzie się na Polanie Piknikowej. Będzie można spędzić miło czas, będzie muzyka, pokazy słowiańskie, ogniska, będzie można sobie zakupić kiełbaskę, coś do picia, więc na pewno mile spędzić wieczór. Będzie dużo ognisk, żeby było cieplej - mówi Ruciak.Święto Wiosny odbędzie się w piątkowy wieczór na polanie piknikowej w Parku Zdrojowym. Początek o godz. 19.