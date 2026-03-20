Próchnica to plaga wśród polskich dzieci

Fot. www.pixabay.com/rgerber (domena publiczna)
Stomatolodzy alarmują, że stan uzębienia młodych ludzi nadal pozostawia wiele do życzenia. Statystyki również nie napawają optymizmem i pokazują, że prawie 80 proc. sześciolatków ma próchnicę.
- Warto o tym mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej - mówi stomatolog Anna Lipińska z Zakładu Periodontologii Wydziału Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- Do największych problemów należy na pewno brak odpowiedniej higieny. Te umiejętności nabywają dzieci z wiekiem. Na drugim miejscu jest próchnica, a na trzecim - wady zgryzu - wymienia Lipińska.

Sytuację ma poprawić między innymi trzecia edycja kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. "Mój uśmiech i forma na 5".

- Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości, jeśli chodzi o profilaktykę próchnicy. Bardzo ważne jest też zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna - tłumaczy Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Prowadziliśmy działania edukacyjne wśród dzieci czwartych klas szkół podstawowych. Wybraliśmy 45 szkół z całego województwa. Spotkania w szkołach podlegały przede wszystkim na działaniach informacyjnych na temat zdrowego odżywiania, ruchu i zdrowia jamy ustnej. To były takie trzy najważniejsze tematy - dodaje Kapłan.

Tegoroczna edycja kampanii była realizowana w szkołach od stycznia do marca tego roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
