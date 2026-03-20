Tramwaj wjechał w kamienicę. Właściciele sklepu walczą o odszkodowanie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Właściciele sklepu zoologicznego przy ulicy Parkowej, walczą o odszkodowanie. Pod koniec listopada w kamienicę, w której znajduje się sklep wjechał tramwaj i poważnie ją uszkodził.
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. Ogromne straty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przez cztery miesiące nie można było przyjmować klientów i sklep poniósł spore straty.
Ma je pokryć odszkodowanie z OC sprawcy, czyli spółki Tramwaje Szczecińskie. Część tak zwanej kwoty bezspornej trafiła na konto właścicieli sklepu.

- Teraz w grę wchodzą dopłaty z dodatkowych roszczeń. Jeżeli zostaną udokumentowane, będą również wypłacone np. zarządca uszkodzonej kamienicy już taką dopłatę otrzymał. Myślę, że w przypadku sklepu Delfinek będzie podobnie - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.

Uzyskanie reszty kwoty z odszkodowania nie jest łatwą sprawą - przyznaje właścicielka sklepu Honorata Patyna.

- Musi być zakończona szkoda, czyli tak jak ona się wczoraj na przykład skończyła, to teraz musimy zebrać wszystkie dokumenty z każdego miesiąca do ubezpieczalni i starać się o odszkodowanie - powiedziała.

Koszt remontu kamienicy przy ulicy Parkowej 59 wyniósł prawie 200 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Teraz w grę wchodzą dopłaty z dodatkowych roszczeń. Jeżeli zostaną udokumentowane, będą również wypłacone np. zarządca uszkodzonej kamienicy już taką dopłatę otrzymał. Myślę, że w przypadku sklepu Delfinek będzie podobnie - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.
- Musi być zakończona szkoda, czyli tak jak ona się wczoraj na przykład skończyła, to teraz musimy zebrać wszystkie dokumenty z każdego miesiąca do ubezpieczalni i starać się o odszkodowanie - powiedziała.

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 6346 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3748 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od wczoraj oglądane 2175 razy)
  4. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2159 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od przedwczoraj oglądane 2118 razy)
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metro w Szczecinie!

