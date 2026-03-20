Tramwaj wjechał w kamienicę. Właściciele sklepu walczą o odszkodowanie

Właściciele sklepu zoologicznego przy ulicy Parkowej, walczą o odszkodowanie. Pod koniec listopada w kamienicę, w której znajduje się sklep wjechał tramwaj i poważnie ją uszkodził.

Przez cztery miesiące nie można było przyjmować klientów i sklep poniósł spore straty.Ma je pokryć odszkodowanie z OC sprawcy, czyli spółki Tramwaje Szczecińskie. Część tak zwanej kwoty bezspornej trafiła na konto właścicieli sklepu.- Teraz w grę wchodzą dopłaty z dodatkowych roszczeń. Jeżeli zostaną udokumentowane, będą również wypłacone np. zarządca uszkodzonej kamienicy już taką dopłatę otrzymał. Myślę, że w przypadku sklepu Delfinek będzie podobnie - mówi rzecznik spółki Wojciech Jachim.Uzyskanie reszty kwoty z odszkodowania nie jest łatwą sprawą - przyznaje właścicielka sklepu Honorata Patyna.- Musi być zakończona szkoda, czyli tak jak ona się wczoraj na przykład skończyła, to teraz musimy zebrać wszystkie dokumenty z każdego miesiąca do ubezpieczalni i starać się o odszkodowanie - powiedziała.Koszt remontu kamienicy przy ulicy Parkowej 59 wyniósł prawie 200 tysięcy złotych.