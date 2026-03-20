Świadczenie wspierające bez pośredników. ZUS pomaga za darmo

Osoby niepełnosprawne nie muszą płacić kancelariom prawnym ani pośrednikom, aby otrzymać to świadczenie.

- Pojawiły się oferty firm, które pobierały wysokie opłaty za przygotowanie i złożenie wniosku o świadczenie wspierające. W wielu przypadkach wniosek w ogóle nie trafiał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przyznał Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.



Osoba niepełnosprawna ma trzy miesiące na złożenie w ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Można to zrobić po wydaniu przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności decyzji, która ustala poziom potrzeby wsparcia.



