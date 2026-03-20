Powitanie wiosny w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa wielkie witanie wiosny i żegnanie zimy. Są ogniska, tańce, słowiańskie pokazy, a nie zabraknie także palenia Marzanny.

Polana piknikowa przy Parku Zdrojowym jest pełna mieszkańców, którzy celebrują pierwszy dzień wiosny.



- Przyszłyśmy żegnać zimę, bo mamy jej dość. - Pokazy słowiańskie, ogniska, fajny zwyczaj. No dlatego właśnie przyszliśmy, żeby zobaczyć. - Ja jestem Borys, drużyna grodu Trzygłowa. Będziemy przedstawiać rytuał witania wiosny według Słowian sprzed tysiąca lat. Marzanna, gaik, ogień... - Jest sympatycznie, przyjemnie, pali się ognisko, są kiełbaski i miło spędzamy czas - mówili uczestnicy.



Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 19. Wielkie palenie marzanny przewidziano po 21, a cała zabawa ma trwać do godz. 22.



Edycja tekstu: Jacek Rujna