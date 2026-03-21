"Czysta Odra". Każdy może pomóc w sprzątaniu w Szczecinie

W cały kraju rozpoczyna się w sobotę akcja "Czysta Odra". Rzeka będzie sprzątana na wszystkich odcinkach przez najbliższe kilka tygodni.
Pierwsza akcja odbędzie się dziś również w Szczecinie. Dołączyć może każdy.
- Podczas akcji "Czysta Odra" sprzątamy nie tylko samą rzekę, ale też jej dopływy - wyjaśnia Krzysztof Sowa ze stowarzyszenia "Wywrotka". W Szczecinie Dąbiu będzie sprzątane ujście rzeki Płonia. Jest to bardzo malownicze miejsce, warte poznania i odkrycia, ale też mocno zaśmiecone.
Poza samym sprzątaniem przygotowano też atrakcje. - W postaci chociażby mostu linowego nad Płonią, po którym będzie można przejść. Będzie można się też przepłynąć łódką po samej Płoni - dodaje Sowa.
Zbiórka o 10 przy ul. Grójeckiej w Dąbiu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
