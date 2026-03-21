Całe rodziny będą sadzić drzewa w Nadleśnictwie Trzebież

Około czterech tysięcy drzew posadzą w sobotę mieszkańcy naszego regionu. Będą to głównie sosny i buki.
"Rodzinne sadzenie drzew” startuje o 11, na terenie Nadleśnictwa Trzebież. Na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek.
W tym roku zarówno podczas wiosennej, jak i jesiennej akcji zasadzonych zostanie około 72 tys. sadzonek. Nowe drzewa pojawią się na terenie Nadleśnictw: Mieszkowice, Resko, Międzyzdroje, Karnieszewice, Czarnobór, Mirosławiec, Czaplinek, Gryfice.
Z Trzebieży będziemy dziś nadawać, słuchajcie "Aktywnej Soboty", od godziny 11.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
