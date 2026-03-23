Wandal z Białogardu zatrzymany

Zniszczył osobówkę i podpalił busa - to 39-latek z powiatu białogardzkiego.





Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 marca w miejscowości Doble. Fiat Ducato został podpalony, a w osobowym volkswagenie zostały uszkodzone opony.Wartość poniesionych strat to 14 tysięcy złotych.Mężczyzna został zatrzymany. Sprawcy grozi kara pięciu lat pozbawienia wolności.