Wandal z Białogardu zatrzymany

Zniszczył osobówkę i podpalił busa - to 39-latek z powiatu białogardzkiego.
Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 marca w miejscowości Doble. Fiat Ducato został podpalony, a w osobowym volkswagenie zostały uszkodzone opony.
Wartość poniesionych strat to 14 tysięcy złotych.
Mężczyzna został zatrzymany. Sprawcy grozi kara pięciu lat pozbawienia wolności.
