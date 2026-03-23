Potrójny recydywista za kierownicą

Trzy dożywotnie zakazy nie powstrzymały kierującego, aby wsiąść za kierownicę. To 43-latek z Koszalina.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Podczas kontroli drogowej, okazało się, że kierowca BMW w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Ma trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a pojazd którym się poruszał nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz ubezpieczenia OC.Mężczyzna trafił do aresztu. Ponownie stanie przed sądem i odpowie za swoje czyny. Za niestosowanie się do zakazów grożą mu surowe konsekwencje, w tym kara pozbawienia wolności.