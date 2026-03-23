Świnoujście poczuło wiosnę

Pierwsze kwiaty zostały posadzone na Placu Wolności w Świnoujściu. Kolejne pojawią się w centrum miasta, na promenadzie i na prawobrzeżu.

W sumie w najbliższych dniach posadzonych zostanie prawie 22 tysiące roślin. To bratki, tulipany, prymule oraz stokrotki. W maju dominować będą begonie, pelargonie, róże, miskanty i smagliczki.Najwięcej kwiatów trafi na rabaty na promenady oraz na dywany kwiatowe w Parku Zdrojowym. W kilku punktach Świnoujścia staną też wieże kwiatowe, czyli kaskadowe konstrukcje kwietnikowe.