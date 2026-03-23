Radio Szczecin
Kwiaty przy pomniku Chłopca z Pesztu w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Chcemy przypominać o wielowiekowej przyjaźni polsko-węgierskiej - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.
By uczcić upamiętniający ją dzień wraz z węgierskim konsulem złożył kwiaty przed pomnikiem "Chłopca z Pesztu" na Jasnych Błoniach.

- Już za czasów Bolesława Chrobrego i Stefana I Świętego nawiązaliśmy te stosunki dyplomatyczne. Przez te wieki ta przyjaźń trwa, bo mieliśmy małżeństwa dynastyczne, mieliśmy wspólnych królów - mówi Krzysztof Męciński.

Ten pomnik jest wyjątkowym symbolem stosunków polsko-węgierskich - dodaje Péter Nándor Kertész, konsul generalny Republiki Węgier.

- Pomnik stoi tutaj, ponieważ mieszkańcy Szczecina słysząc że wybuchła rewolucja węgierska w 1956 roku, chcieli wyrazić solidarność. Okazało się, że tutaj stał konsulat sowiecki. Szczecinianie, wyrażając solidarność z naszą rewolucją, szturmowali ten budynek - mówi Kertész.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzimy od 2007 roku.
Edycja tekstu: Michał Król
