Kwiaty przy pomniku Chłopca z Pesztu w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej [ZDJĘCIA]

Chcemy przypominać o wielowiekowej przyjaźni polsko-węgierskiej - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.

By uczcić upamiętniający ją dzień wraz z węgierskim konsulem złożył kwiaty przed pomnikiem "Chłopca z Pesztu" na Jasnych Błoniach.- Już za czasów Bolesława Chrobrego i Stefana I Świętego nawiązaliśmy te stosunki dyplomatyczne. Przez te wieki ta przyjaźń trwa, bo mieliśmy małżeństwa dynastyczne, mieliśmy wspólnych królów - mówi Krzysztof Męciński.Ten pomnik jest wyjątkowym symbolem stosunków polsko-węgierskich - dodaje Péter Nándor Kertész, konsul generalny Republiki Węgier.- Pomnik stoi tutaj, ponieważ mieszkańcy Szczecina słysząc że wybuchła rewolucja węgierska w 1956 roku, chcieli wyrazić solidarność. Okazało się, że tutaj stał konsulat sowiecki. Szczecinianie, wyrażając solidarność z naszą rewolucją, szturmowali ten budynek - mówi Kertész.Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzimy od 2007 roku.