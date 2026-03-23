Nastolatek z Wałcza zatrzymany z marihuaną

17-latek został zatrzymany z marihuaną. Policjantom powiedział, że w kieszeni trzyma... kabanosy.
Funkcjonariusze ubrani po cywilnemu zatrzymali chłopaka w ramach akcji "Nieletni" w Wałczu - 17-latek nerwowo się zachowywał. Wyczuli od niego silny zapach marihuany i zapytali go o zawartość kieszeni. Nastolatek tłumaczył, że ma przy sobie kabanosy. Okazało się jednak, że to ponad 10 gramów suszu roślinnego.
Chłopak został zatrzymany, był pod wpływem narkotyku. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia i grzywna.
Chłopak został zatrzymany, był pod wpływem narkotyku. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia i grzywna.
