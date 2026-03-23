Nastolatek z Wałcza zatrzymany z marihuaną

17-latek został zatrzymany z marihuaną. Policjantom powiedział, że w kieszeni trzyma... kabanosy.

Funkcjonariusze ubrani po cywilnemu zatrzymali chłopaka w ramach akcji "Nieletni" w Wałczu - 17-latek nerwowo się zachowywał. Wyczuli od niego silny zapach marihuany i zapytali go o zawartość kieszeni. Nastolatek tłumaczył, że ma przy sobie kabanosy. Okazało się jednak, że to ponad 10 gramów suszu roślinnego.Chłopak został zatrzymany, był pod wpływem narkotyku. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia i grzywna.