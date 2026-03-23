Chrzest Bursztyn Unity odbędzie się w Szczecinie

Bursztyn Unity. Fot. Unity Line

Bursztyn Unity przypłynie na chrzest do Szczecina – decyzja zapadła – zdradził w "Rozmowie pod krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Zostanie zgodnie z tradycją Unity Line ochrzczony w Szczecinie. Zacumuje przy Wałach Chrobrego. Nie wiadomo czy będzie mapping, delikatniej i skromniej, ale mieszkańcy Szczecina i nie tylko będą mieli okazję zwiedzić Bursztyna - mówił wiceminister infrastruktury.



Prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak przy okazji wizyty wiceministra w Radiu Szczecin dopytywał o przeładunki w portach, bo od polityków PiS-u słyszymy, że te spadają. To fake newsy – kontrował Arkadiusz Marchewka wskazując, że co prawda spadają przeładunki węgla czy zbóż, z czego raczej powinniśmy się cieszyć, ale mocno rosną przeładunki kontenerów - rok do roku o 20 procent.



- Port obsługuje całość przeładunków i w tym mamy 7 procent wzrostu. Jak popatrzymy na całe wybrzeże i na zysk netto polskich portów z ubiegły rok, to jest 650 milionów złotych. 50 procent więcej w dwa lata. Można? Można powiedzieć, że wystarczy nie kraść - mówił wiceminister infrastruktury.



Jak skwitował Arkadiusz Marchewka - wzrosty w przeładunkach kontenerów pokazują jak potrzebną inwestycją jest planowany Przylądek Pomerania w Świnoujściu, tu prace trwają zgodnie z planem, a wbicie pierwszej łopaty pod usypywanie lądu planowane jest na początek drugiej połowy przyszłego roku.



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjęła Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.

Edycja tekstu: Michał Król Prace przy bliźniaczej jednostce Jantara są na ukończeniu. Bursztyn Unity jest wyposażany w środku, a wkrótce zostanie pomalowany. Rozpoczęły się pierwsze próby tankowania LNG, we wrześniu planowane są próby morskie, a po nich chrzest jednostki.