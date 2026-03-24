W "RSnw" o konflikcie na Bliskim Wschodzie. "Amerykanie nie rozumieją tej wojny"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Konflikt na Bliskim Wschodzie raczej szybko się nie skończy i może potrwać jeszcze kilka tygodni - mówili goście audycji "Radia Szczecin na wieczór".
Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, mimo że prezydent Donald Trump ogłosił pięciodniowe zawieszenie planowanych uderzeń na Iran, co chwilowo obniżyło ceny ropy.

Jak podkreśla prof. Fuad Jomma z Uniwersytetu Szczecińskiego, Teheran nie ma wiele do stracenia, dlatego konflikt może się przeciągać. - To, czego żądają od nich Stany Zjednoczone Ameryki i Izrael, to praktycznie będzie ich koniec, jeżeli oni to zrealizują, bo (Amerykanie) chcą broni atomowej, czyli wzbogacony uran i arsenał rakietowy. Z ich perspektywy (Iranu) to jakby się poddali, a to jest wykluczone - mówi prof. Jomma.

Z kolei Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka ds. marketingu politycznego w USA i autorka podcastu „Stan Wyborczy”, zwraca uwagę na rosnącą presję społeczną – Amerykanie nie rozumieją tej wojny, a jej przedłużanie się działa na niekorzyść Trumpa.

- To wszystko nie idzie zgodnie z tym, jak prezydent sobie to wyobrażał i on musi szukać sposobu, żeby wyjść z tego jak najszybciej i wyjść z tego zwycięsko. Donald Trump ma w tym roku wybory. Jeśli Republikanie przegrają, to amerykański prezydent przez dwa ostatnie lata swojej kadencji będzie miał bardzo mocno związane ręce - tłumaczy Górnicka-Partyka.

Mimo reakcji rynków, ceny paliw na stacjach są nadal nawet o około dwóch złotych wyższe niż przed wybuchem konfliktu. Wynoszą średnio około 7–8 zł za litr.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
