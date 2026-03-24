Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Strefa Czystego Transportu na sesji radnych Szczecina

Region Adam Wosik

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uchwała ustanawiająca w Szczecinie Strefę Czystego Transportu będzie jednym z głównych punktów wtorkowej sesji Rady Miasta.
Radni zmienią także miejscowy plan przestrzenny dla okolic placu Zawiszy oraz zainicjują zmiany w tym zakresie na osiedlu Zawadzkiego i w rejonie ulicy Łowieckiej na Stołczynie.

Jednym z punktów dzisiejszej sesji będzie również przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

- W sumie kosztować to będzie, w tym roku, ponad 3 miliony 750 tysięcy złotych - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Anetta Kieszkowska. - Zwiększyliśmy środki przede wszystkim na kastrację zwierząt wolnożyjących, czyli kotów wolnożyjących, ponieważ to jest najskuteczniejszy sposób przy zapobieganiu bezdomności, a także zostały zwiększone nieco środki na prowadzenie schroniska.

Początek wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta o godzinie 10.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:31

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

