Strefa Czystego Transportu na sesji radnych Szczecina

Uchwała ustanawiająca w Szczecinie Strefę Czystego Transportu będzie jednym z głównych punktów wtorkowej sesji Rady Miasta.

Radni zmienią także miejscowy plan przestrzenny dla okolic placu Zawiszy oraz zainicjują zmiany w tym zakresie na osiedlu Zawadzkiego i w rejonie ulicy Łowieckiej na Stołczynie.



Jednym z punktów dzisiejszej sesji będzie również przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".



- W sumie kosztować to będzie, w tym roku, ponad 3 miliony 750 tysięcy złotych - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Anetta Kieszkowska. - Zwiększyliśmy środki przede wszystkim na kastrację zwierząt wolnożyjących, czyli kotów wolnożyjących, ponieważ to jest najskuteczniejszy sposób przy zapobieganiu bezdomności, a także zostały zwiększone nieco środki na prowadzenie schroniska.



Początek wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta o godzinie 10.



