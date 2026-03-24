  Reklama  
  Reklama  
  Autopromocja  
  Reklama  
Profilkatyczny program w Kołobrzegu. Zbadają markery nowotworowe

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Kołobrzeg rozpoczyna tegoroczną edycję programu profilaktycznego „Zdrowszy Kołobrzeg” – badania markerów nowotworowych” skierowanego do posiadaczy karty mieszkańca. W poniedziałek podpisana została umowa z realizatorem badań, z których od wtorku będzie mogło bezpłatnie skorzystać 300 osób.
Na realizatora miejskiego programu profilaktycznego „Zdrowszy Kołobrzeg – badania markerów nowotworowych” Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu wybrało w konkursie ofert firmę ALAB Laboratoria.

- Badania przesiewowe zostaną przeprowadzone dla łącznie 300 mieszkańców miasta w dwóch grupach wiekowych: 20–59 lat oraz 60 plus – poinformował we wtorek rzecznik prasowy kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński.

Bezpłatnie wykonywane zostaną badania obejmujące markery nowotworów trzustki (CA 19-9), wątroby (CEA), czerniaka (S-100). Dodatkowo w pakiecie skierowanym do kobiet zaplanowano badania ukierunkowane na wykrywanie nowotworu jajnika (CA-125 i HE-4). Natomiast w pakiecie dla mężczyzn znajduje się dodatkowo badanie w kierunku raka prostaty (PSA).

Zgodnie z umową, program będzie realizowany od 24 marca do 18 grudnia 2026 roku w punktach ALAB Laboratoria przy ulicach: Trzebiatowska, Ratuszowa i Fredry w Kołobrzegu.

Warunkiem skorzystania z badania jest posiadanie aktywnej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

Na realizację tegorocznej edycji programu, którego celem jest wsparcie mieszkańców Kołobrzegu w zakresie profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, miasto planuje wydać do 130 tys. zł.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6473 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2546 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2440 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2333 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na DK26
    (od 19 marca oglądane 1725 razy)
  Autopromocja  
  Reklama  
  Reklama  
  Reklama  
Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lalkarze mają swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]
Arkadiusz Marchewka
Kuba Wnuk
Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

