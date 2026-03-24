Nowe trasy dla rowerzystów w Gminie Sianów

Będą nowe trasy rowerowe w Gminie Sianów. To dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Nowo wybudowana infrastruktura będzie liczyć ponad 9 km.
Ścieżki powstaną na ulicach: Koszalińskiej, w parku im. Powstańców Wielkopolskich, na Mickiewicza, Morskiej i Dworcowej oraz na trasie Sianów-Kleszcze.
Na budowę tras Gmina przeznaczy prawie 9 mln złotych - większość to wsparcie unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na budowę tras Gmina przeznaczy prawie 9 mln złotych - większość to wsparcie unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski