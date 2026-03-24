Pijany 83-latek za kierownicą

W Złocieńcu żołnierze zauważyli kierowcę, którego styl jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu.
Mężczyzna jechał niepewnie, zjeżdżał na pobocze i stwarzał realne zagrożenie na drodze. Wojskowi zatrzymali go jeszcze przed przejazdem kolejowym i wezwali policję.
Badanie wykazało ponad 1,2 promila alkoholu, a dodatkowo okazało się, że 83-latek nie ma prawa jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
