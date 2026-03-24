Zmiany przestrzenne w rejonie Placu Zawiszy. "Będziemy budować na 60 metrów w górę"

Zmiany przestrzenne w rejonie Placu Zawiszy w Szczecinie zatwierdzone. Przyjęli je miejscy radni w trakcie sesji.

- Główna zmiana dotyczy możliwej wysokości zabudowy - mówi radny klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz. - Będzie tam oczywiście budynek mieszkalno-usługowy o wysokości w pewnej części tego budynku, nawet do 60 metrów, jeśli zdecyduje tak inwestor. Natomiast co najważniejsze, od strony ulicy Owocowej powstanie centrum przesiadkowe po to, aby ucywilizować sytuację, którą dzisiaj mamy z prywatnymi przewoźnikami busów.



Z wysokością zabudowy, zapisanej w uchwale, nie zgadza się radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. W jego ocenie, w rejonie Placu Zawiszy optymalna byłaby wysokość czterdziestu metrów.



- Teraz będziemy budować na 60 metrów w górę. Coś, co jest prawie dwukrotnie wyższe niż przychodnia kolejowa. Na komisji padało, że to jest lekka konstrukcja. 30 metrów jest ciężką bryłą, wtedy kiedy obok mamy 24. Ale 60 metrów w górę to jest lekka konstrukcja. I to jest ta hipokryzja, której dzisiaj doświadczamy - mówi Duklanowski.



Za zmianami przestrzennymi w tej części Szczecina głosowało 21 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.



