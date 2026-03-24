Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmiany przestrzenne w rejonie Placu Zawiszy. "Będziemy budować na 60 metrów w górę"

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zmiany przestrzenne w rejonie Placu Zawiszy w Szczecinie zatwierdzone. Przyjęli je miejscy radni w trakcie sesji.
- Główna zmiana dotyczy możliwej wysokości zabudowy - mówi radny klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz. - Będzie tam oczywiście budynek mieszkalno-usługowy o wysokości w pewnej części tego budynku, nawet do 60 metrów, jeśli zdecyduje tak inwestor. Natomiast co najważniejsze, od strony ulicy Owocowej powstanie centrum przesiadkowe po to, aby ucywilizować sytuację, którą dzisiaj mamy z prywatnymi przewoźnikami busów.

Z wysokością zabudowy, zapisanej w uchwale, nie zgadza się radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski. W jego ocenie, w rejonie Placu Zawiszy optymalna byłaby wysokość czterdziestu metrów.

- Teraz będziemy budować na 60 metrów w górę. Coś, co jest prawie dwukrotnie wyższe niż przychodnia kolejowa. Na komisji padało, że to jest lekka konstrukcja. 30 metrów jest ciężką bryłą, wtedy kiedy obok mamy 24. Ale 60 metrów w górę to jest lekka konstrukcja. I to jest ta hipokryzja, której dzisiaj doświadczamy - mówi Duklanowski.

Za zmianami przestrzennymi w tej części Szczecina głosowało 21 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6492 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2583 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2456 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2344 razy)
  5. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od dzisiaj oglądane 1861 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Małgorzata Schwarz
Przeciętny Polak wyda na święta 300 zł. Czy rozpoczął się już szał zakupów? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nadchodzi Powódź!
Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lalkarze mają swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]

Najnowsze podcasty