Miliony na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Trzy miliony 750 tysięcy złotych na szczeciński program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt.

Schronisko otrzyma większe dofinansowanie, pieniądze zostaną też przeznaczone na kastrację kotów wolnożyjących. Będzie też weryfikacja kart ich opiekunów.



- Gdy uchwała się uprawomocni, kary będą czasowe, a nie bezterminowe - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska szczecińskiego magistratu Anetta Kieszkowska. - To jest ponad 700 kart, które mamy wydane. Z przywilejów, które daje program, czyli z bezpłatnej kastracji, z bezpłatnego leczenia kotów wolnożyjących, z uzyskania karmy na dokarmianie tych kotów, czynnie korzysta około 300.



Zarówno nowe, jak i wydane już karty opiekunów kotów wolnożyjących ważne będą przez trzy lata.



Przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać po upływie 14 dni - licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



