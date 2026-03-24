Szpital na Pomorzanach upraszcza telefoniczną rejestrację

1 kwietnia w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach ruszy Centralna Rejestracja Telefoniczna.
Dzięki niej kontakt z placówką będzie jeszcze prostszy - mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
- Pod jednym numerem telefonu pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę do specjalisty, a także zmienić lub odwołać termin. Na początek system obejmie poradnię kardiologiczną, wybrane poradnie okulistyczne, poradnię endokrynologiczną oraz genetyczną - mówi Iżakowski.
Rejestrować się będzie można pod numerem telefonu 91 500 00 02.
