Lepsze warunki dla sportowców i kibiców w Jezierzycach

Rozpoczął się remont kompleksu sportowego w szczecińskich Jezierzycach.

Obecnie przygotowywany jest teren pod modułową trybunę gości, budowę chodników i wzmocnienie skarpy. Obiekt będzie miał też nowe ogrodzenie.Jak zapowiada miasto, to nie koniec zmian przy ul. Topolowej - powstaje dokumentacja projektowa dla kolejnych etapów inwestycji. W planach jest przebudowa istniejącej trybuny, wymiana murawy na sztuczną, a także nowoczesne oświetlenie, monitoring i nagłośnienie.Prace, które są prowadzone obecnie, będą kosztować 510 tysięcy złotych.