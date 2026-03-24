Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lepsze warunki dla sportowców i kibiców w Jezierzycach

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Rozpoczął się remont kompleksu sportowego w szczecińskich Jezierzycach.
Obecnie przygotowywany jest teren pod modułową trybunę gości, budowę chodników i wzmocnienie skarpy. Obiekt będzie miał też nowe ogrodzenie.

Jak zapowiada miasto, to nie koniec zmian przy ul. Topolowej - powstaje dokumentacja projektowa dla kolejnych etapów inwestycji. W planach jest przebudowa istniejącej trybuny, wymiana murawy na sztuczną, a także nowoczesne oświetlenie, monitoring i nagłośnienie.

Prace, które są prowadzone obecnie, będą kosztować 510 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

