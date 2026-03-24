Wpadł po 11 latach ukrywania się

Policjanci ze Szczecina zatrzymali mężczyznę, który od 2015 roku skutecznie unikał odpowiedzialności.
Wpadł podczas rutynowej interwencji, bo jego nerwowe zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się okazało, był poszukiwany trzema podstawami prawnymi, w tym listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Przez lata ukrywał się za granicą i do Polski przyjechał na krótko.
Trafił do aresztu i stanie przed sądem.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
