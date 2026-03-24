Już niebawem tężnie solankowe w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Wkrótce nadbałtyccy kuracjusze, mieszkańcy i turyści będą mogli poczuć się jak w Ciechocinku... Przynajmniej w jednym z punktów świnoujskiej promenady, gdzie po zimowej przerwie uruchomione zostaną tężnie solankowe.
Te co roku cieszą się niemałym zainteresowaniem.

- To jest woda solankowa z uzdrowiska świnoujskiego. Przychodzimy sobie chwilę pooddychać - mówiła jedna z kuracjuszek.

To wspomnienie zeszłego lata, kiedy solankowe tężnie ku uciesze wypoczywających w Świnoujściu działały przynosząc miłą ochłodę w upał i zdrowe, najodowane powietrze. Teraz samorząd przygotowuje się do ponownego ich uruchomienia.

- Szukamy wykonawcy, który będzie prawnie serwisował wszystkie urządzenia. Po sosnowych gałązkach cieknie woda solankowa. Chodzi o to, żeby te wszystkie kanaliki były w pełni sprawne i żeby to urządzenie służyło nam jak najdłużej. W latach poprzednich udawało nam się włączać tężnie już w kwietniu - przypomniał Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

Warunkiem uruchomienia tężni jest brak nocnych przymrozków.

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6507 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2609 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2477 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2362 razy)
  5. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od dzisiaj oglądane 1925 razy)
radioszczecin.tv

Powódź w naszym studiu! [ZDJĘCIA, WIDEO]
Małgorzata Schwarz
Przeciętny Polak wyda na święta 300 zł. Czy rozpoczął się już szał zakupów? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Palenie na przystankach. Jak skutecznie wyegzekwować zakaz? [WIDEO,ZDJĘCIA]
Nadchodzi Powódź!
Prywatny szpital powstanie przy parku Chopina. Mieszkańcy nie są zadowoleni [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty