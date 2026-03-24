Już niebawem tężnie solankowe w Świnoujściu

Wkrótce nadbałtyccy kuracjusze, mieszkańcy i turyści będą mogli poczuć się jak w Ciechocinku... Przynajmniej w jednym z punktów świnoujskiej promenady, gdzie po zimowej przerwie uruchomione zostaną tężnie solankowe.

Te co roku cieszą się niemałym zainteresowaniem.



- To jest woda solankowa z uzdrowiska świnoujskiego. Przychodzimy sobie chwilę pooddychać - mówiła jedna z kuracjuszek.



To wspomnienie zeszłego lata, kiedy solankowe tężnie ku uciesze wypoczywających w Świnoujściu działały przynosząc miłą ochłodę w upał i zdrowe, najodowane powietrze. Teraz samorząd przygotowuje się do ponownego ich uruchomienia.



- Szukamy wykonawcy, który będzie prawnie serwisował wszystkie urządzenia. Po sosnowych gałązkach cieknie woda solankowa. Chodzi o to, żeby te wszystkie kanaliki były w pełni sprawne i żeby to urządzenie służyło nam jak najdłużej. W latach poprzednich udawało nam się włączać tężnie już w kwietniu - przypomniał Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



Warunkiem uruchomienia tężni jest brak nocnych przymrozków.



