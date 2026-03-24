Gruźlica wciąż groźna

Gruźlica należy do najczęstszych chorób zakaźnych na świecie i stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

24 marca obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy, a jego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tej choroby.Beata Litwińska, lekarz pediatra mówi, że gruźlica wciąż jest problemem i nadal rozpoznawane są nowe przypadki.- W Polsce w tej chwili mamy ok. 7-9 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, z małym pikiem od 2021 roku - powiedziała.W Polsce funkcjonuje system nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad chorymi i osobami z ich otoczenia. Po rozpoznaniu gruźlicy lekarz ma obowiązek zgłosić przypadek do sanepidu.Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie mówi, że chorobę tę najczęściej zapadają mężczyźni.- W 2025 roku zarejestrowaliśmy łącznie 178 przypadków gruźlicy, najwięcej w grupie wiekowej 45-64 lata. Ta grupa stanowi około 42 proc. wszystkich przypadków gruźlicy - wyliczała.Według szacunków w 2025 roku w Polsce na gruźlicę zachorowało ponad 3,5 tys. osób. Na świecie 10 milionów.