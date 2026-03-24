Światowy Dzień Gruźlicy. Niebezpieczeństwo dla noworodków i niemowląt

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że gruźlica jest najczęstszą przyczyną śmierci z powodu chorób zakaźnych. Codziennie na świecie umiera na nią od 3,5 do 4 tys. osób.

Pediatra Beata Litwińska mówi, że gruźlica jest śmiertelnie niebezpieczna dla noworodków i niemowląt.- Może przebiegać w postaci prosówkowej, czyli bardzo rozsianej, w postaci gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rodzeniowych, bądź doprowadzić do zgonu małego dziecka. Dlatego to jest tak istotne, ponieważ jest to niezwykle niebezpieczna choroba, a niestety zarażamy tą chorobą my, dorośli - podkreśliła.Litwińska przypomina, że noworodki są szczepione podczas pierwszej doby w szpitalu. Do przeciwwskazań należą masa urodzeniowa poniżej dwóch kilogramów, matka HIV-pozytywna czy dziecko chore na wrodzony niedobór odporności.- Natomiast jak tylko ta sytuacja się wyjaśni lub dziecko osiągnie masę ciała powyżej 2 kg to szczepienie przeciwko gruźlicy uznaje się za priorytetowe przed wszystkimi innymi szczepieniami i uzupełniamy je jak najszybciej w pierwszym roku życia - dodała.Od 2007 roku szczepienie przeciwko gruźlicy odbywa się tylko raz w okresie noworodkowym, potem już nie ma potrzeby doszczepiania.