Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Światowy Dzień Gruźlicy. Niebezpieczeństwo dla noworodków i niemowląt

Region Natalia Chodań

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że gruźlica jest najczęstszą przyczyną śmierci z powodu chorób zakaźnych. Codziennie na świecie umiera na nią od 3,5 do 4 tys. osób.
Gruźlica wciąż groźna

Pediatra Beata Litwińska mówi, że gruźlica jest śmiertelnie niebezpieczna dla noworodków i niemowląt.

- Może przebiegać w postaci prosówkowej, czyli bardzo rozsianej, w postaci gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rodzeniowych, bądź doprowadzić do zgonu małego dziecka. Dlatego to jest tak istotne, ponieważ jest to niezwykle niebezpieczna choroba, a niestety zarażamy tą chorobą my, dorośli - podkreśliła.

Litwińska przypomina, że noworodki są szczepione podczas pierwszej doby w szpitalu. Do przeciwwskazań należą masa urodzeniowa poniżej dwóch kilogramów, matka HIV-pozytywna czy dziecko chore na wrodzony niedobór odporności.

- Natomiast jak tylko ta sytuacja się wyjaśni lub dziecko osiągnie masę ciała powyżej 2 kg to szczepienie przeciwko gruźlicy uznaje się za priorytetowe przed wszystkimi innymi szczepieniami i uzupełniamy je jak najszybciej w pierwszym roku życia - dodała.

Od 2007 roku szczepienie przeciwko gruźlicy odbywa się tylko raz w okresie noworodkowym, potem już nie ma potrzeby doszczepiania.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Natalii Chodań z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

