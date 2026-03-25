Awaria świnoujskiego promu

Region Joanna Maraszek, Adam Wosik

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Utrudnienia komunikacyjne między Warszowem a centrum Świnoujścia wywołała nagła awaria promu Bielik II.
To oznacza, że czasowo jeden świnoujski prom kursuje co godzinę. Aby nieco załagodzić te niedogodności wprowadzono już zastępczą komunikację autobusową. Kursuje ona co godzinę przez świnoujski Tunel.

- Na przeprawie Warszów doszło dziś rano do awarii promu Bielik II. Obecnie kursy realizuje tylko jeden prom, prom Bielik I. który odpływa z centrum o pełnych godzinach, a z Warszowa o pół do pełnej. Dodatkowo uruchomiliśmy autobus komunikacji miejskiej, który kursuje naprzemiennie z promem. Zapewnia w ten sposób przeprawę co 30 minut - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

Zmiany w podróży uwzględnić muszą zarówno ci, którzy udają się do pracy, jak planują podróż pociągiem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

