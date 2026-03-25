Radni chcą, żeby na Os. Zawadzkiego powstał parkingowiec

Rozbudowę miejsc postojowych - na Osiedlu Zawadzkiego - zakładają plany zmian przestrzennych, które zainicjowali w trakcie wtorkowej sesji szczecińscy radni.

Chodzi głównie o teren tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych - obok Szkoły Podstawowej nr 45. Docelowo miałby tu powstać wielopoziomowy parkingowec - mówi przewodniczący Komisji d/s Budownictwa i Mieszkalnictwa radny Andrzej Radziwinowicz.- Jest tam dość duży deficyt miejsc postojowych. Mieszkańcy od lat narzekają na to, że nie ma gdzie parkować na Osiedlu Zawadzkiego, ale co najważniejsze, w razie zagrożenia bezpieczeństwa ten parking podziemny ma służyć jako schron. Będzie tam po prostu budowla ochronna. - tłumaczy Radziwinowicz.Według wstępnych informacji w nowym wielopoziomowym parkingowcu dostępnych będzie około 200 miejsc dla samochodów osobowych.