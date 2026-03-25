Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

W Zwierzętarni ZUT-u urodziły się zagrożone wyginięciem owce pomorskie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Pola, Benio, Maciek i Gabryś - to młode jagnięta, które przyszły na świat w Zwierzętarni przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie.
Trzy tryki i jedna jarka mają trzy tygodnie i czują się bardzo dobrze - zapewniają ich opiekunowie z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Maluchy to Pola i Benio, mamy też Gabrysia i Maćka. Gabryś w tej chwili pije mleko i macha ogonem, jest zadowolony - mówi Magda Klincewicz, pracownik ZUT-u.

- To jest rasa rodzima, owca pomorska, która jest wpisana do gatunków niestety zagrożonych wyginięciem. Dlatego musimy dbać o pulę genową, o różnorodność genetyczną. Dlatego na naszym wydziale akurat taka rasa obecnie funkcjonuje - mówi profesor Tomasz Stankiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Jak urodziła się, to akurat ta owieczka ważyła 3,6 kg. Właśnie dzisiaj będziemy je ważyć i dowiemy się, jak przyrastają. Myślę, że 7 kg to już tutaj jest - mówi profesor Barbara Błaszczyk z ZUT.

Obecnie w szczecińskiej Zwierzętarni jest czternaście owiec - pięć pań i pięciu panów plus maluchy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:31 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty