Ponad 4 kg marihuany i plantacja konopi w rękach służb [WIDEO, ZDJĘCIA]

Cztery kilogramy marihuany i zlikwidowana plantacja konopi. Policjanci ze Stargardu razem z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina zatrzymali mieszkańca powiatu stargardzkiego.

Podczas przeszukania w należących do niego pomieszczeniach znaleźli ponad cztery kilogramy marihuany i prawie 170 krzewów konopi, a także przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających.31-latek został zatrzymany, usłyszał osiem zarzutów. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.