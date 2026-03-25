Ponad 4 kg marihuany i plantacja konopi w rękach służb [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Cztery kilogramy marihuany i zlikwidowana plantacja konopi. Policjanci ze Stargardu razem z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina zatrzymali mieszkańca powiatu stargardzkiego.
Podczas przeszukania w należących do niego pomieszczeniach znaleźli ponad cztery kilogramy marihuany i prawie 170 krzewów konopi, a także przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających.

31-latek został zatrzymany, usłyszał osiem zarzutów. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
