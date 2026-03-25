Radio Szczecin
Konflikt radnych wokół powiększenia granic Drawieńskiego Parku Narodowego

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
„Plan B wobec weta prezydenta” kontra „omijanie prawa”, czyli gorąca dyskusja wokół Drawieńskiego Parku Narodowego, który ma objąć swoim zasięgiem okolice Szczecina i Kołbaskowa.
Rada Miasta Szczecin za powiększeniem granic Drawieńskiego Parku Narodowego

Na ten temat w "Rozmowie pod krawatem" pokłócili się szczecińscy radni: Przemysław Słowik z KO i Zielonych oraz Krzysztof Romianowski z PiS-u.

Ostatecznie radni zagłosowali za powiększeniem obecnych granic Drawieńskiego Parku Narodowego głosami radnych Koalicji i radnych prezydenta.

Przeciw byli radni PiS-u, a Krzysztof Romianowski mówił o wrzutce.

- To jest taka próba obejścia weta prezydenta, próba obejścia prawa tak naprawdę przez rządzących dzisiaj, nie tylko w naszym mieście, ale i w naszym państwie. Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokazało jasno pewne obawy, które mogą wiązać się z powstaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - tłumaczył Romianowski.

Przemysław Słowik z Zielonych przypomniał, że Ministerstwo Środowiska było przygotowane na weto prezydenta i od początku miało gotowy plan B.

- Czekamy na drugi projekt ustawy Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który obejmie Widuchową i zobaczymy, czy wtedy będzie zgoda, czy ponowne weto. Ale tak czy inaczej, docelowo w końcu ten park powstanie - powiedział Słowik.

- Park Narodowy na Międzyodrzu, bez względu na nazwę tego parku, nie zablokuje ani żadnych inwestycji, ani żeglowności na Odrze – skwitował Słowik

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął dr n. med. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Najczęściej czytane

  1. Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]
    (od wczoraj oglądane 3752 razy)
  2. B. wicedyrektor ZK w Goleniowie wydalony ze służby za mobbing i molestowanie
    (od wczoraj oglądane 2911 razy)
  3. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2670 razy)
  4. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2533 razy)
  5. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od wczoraj oglądane 2062 razy)
radioszczecin.tv

Studenci US zaprezentowali sztukę od innej strony [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Zwierzętarni ZUT-u urodziły się zagrożone wyginięciem owce pomorskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ponad 4 kg marihuany i plantacja konopi w rękach służb [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przemysław Słowik i Krzysztof Romianowski
Powódź w naszym studiu! [ZDJĘCIA, WIDEO]
Małgorzata Schwarz

Najnowsze podcasty