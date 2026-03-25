Konflikt radnych wokół powiększenia granic Drawieńskiego Parku Narodowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

„Plan B wobec weta prezydenta” kontra „omijanie prawa”, czyli gorąca dyskusja wokół Drawieńskiego Parku Narodowego, który ma objąć swoim zasięgiem okolice Szczecina i Kołbaskowa.

Rada Miasta Szczecin za powiększeniem granic Drawieńskiego Parku Narodowego



Ostatecznie radni zagłosowali za powiększeniem obecnych granic Drawieńskiego Parku Narodowego głosami radnych Koalicji i radnych prezydenta.



Przeciw byli radni PiS-u, a Krzysztof Romianowski mówił o wrzutce.



- To jest taka próba obejścia weta prezydenta, próba obejścia prawa tak naprawdę przez rządzących dzisiaj, nie tylko w naszym mieście, ale i w naszym państwie. Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokazało jasno pewne obawy, które mogą wiązać się z powstaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - tłumaczył Romianowski.



Przemysław Słowik z Zielonych przypomniał, że Ministerstwo Środowiska było przygotowane na weto prezydenta i od początku miało gotowy plan B.



- Czekamy na drugi projekt ustawy Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, który obejmie Widuchową i zobaczymy, czy wtedy będzie zgoda, czy ponowne weto. Ale tak czy inaczej, docelowo w końcu ten park powstanie - powiedział Słowik.



- Park Narodowy na Międzyodrzu, bez względu na nazwę tego parku, nie zablokuje ani żadnych inwestycji, ani żeglowności na Odrze – skwitował Słowik



Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" o godz. 8.30 przyjął dr n. med. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na ten temat w "Rozmowie pod krawatem" pokłócili się szczecińscy radni: Przemysław Słowik z KO i Zielonych oraz Krzysztof Romianowski z PiS-u.