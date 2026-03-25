Samochód w rowie. Kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie

Pijany kierowca zakończył jazdę w rowie – miał ponad 3 promile.

Policjanci z Koszalina zatrzymali 38-letniego mieszkańca gminy Będzino, który prowadził auto, mając 3,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie zastali go funkcjonariusze.Badanie alkomatem potwierdziło nietrzeźwość kierowcy. Samochód został odholowany, a sprawca trafił do policyjnego aresztu.Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a także konfiskata auta.