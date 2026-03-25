Ekspert przypomina: pracownicy mają nowe prawa i powinni je znać

Pracownik powinien znać swoje prawa i interesować się zmianami w nich - przekonują eksperci.

W 2026 roku weszło w życie kilka nowych zasad, wzrosła m.in. płaca minimalna. Zmieniły się także zasady informowania pracownika o wynagrodzeniu na danym stanowisku - mówił w programie "Zapytaj eksperta" Konrad Pachciarek, nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.- Nie tylko pracownik ma prawo zapytać, ale pracodawca ma obowiązek udzielić mu informacji o wynagrodzeniu. O jego początkowej wysokości, o przedziale tego wynagrodzenia. Pracodawca ma również obowiązek poinformować tego kandydata o odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego czy regulaminu wynagradzania - mówił Pachciarek.Ekspert podkreśla, że należy też pamiętać, iż prawo zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji i nierównego traktowania w ustalaniu wysokości wynagrodzenia.