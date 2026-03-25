Profesjonalny program ma przyśpieszyć rehabilitację osób starszych

Świnoujście chce zapewnić swoim seniorom szybszy dostęp do rehabilitacji.
Miasto zleci opracowanie profesjonalnego programu, aby osoby po 70. roku życia nie musiały czekać długie miesiące na fachową pomoc w ramach NFZ-u. A do kolejki w Świnoujściu zapisują się także kuracjusze z całej Polski.
Miejska rehabilitacja ma wykorzystywać istniejącą bazę zabiegową, na przykład Centrum Medyczne Fregata. Właśnie został ogłoszony przetarg na opracowanie programu.
Według ostatnich szacunków podanych przez miasto, w Świnoujściu żyje około 6000 osób po 70. roku życia.
