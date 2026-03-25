USC czekają na wskazówki ws. małżeństw jednopłciowych

Urzędy Stanu Cywilnego czekają na wytyczne, jak mają wydawać odpisy aktów małżeństwa parom jednopłciowym, które zawarły związek za granicą.

Obowiązujący wzór dokumentu wymienia kobietę i mężczyznę jako strony zawierające związek małżeński. Bez zmiany przepisów nie można wystawić dokumentu dla dwóch osób tej samej płci - mówi Anna Żbikowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.- Teraz tutaj jest bardzo ważne to, jak nasi ustawodawcy, ministerstwa, jak zareagują. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zmiana treści aktu stanu cywilnego, aktu małżeństwa. To my mówimy, że nam by było najprościej. Ja mówię jako techniczny wykonawca. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że nie jest to prosta sprawa. Dlatego, że prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy i szereg innych przepisów prawnych, które regulują tą tematykę, To nie jest taka prosta sprawa, żeby to wszystko zmienić. Dlatego że treść aktu małżeństwa to jest tylko końcowy etap tego, co jest napisane w aktach prawnych - mówi Żbikowska.W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie do wydania transkrypcji aktu małżeństwa, zawartego za granicą przez parę jednopłciową. Urząd będzie mieć na to 30 dni od dnia zwrotu dokumentów przez sąd.