Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Skorzystają mieszkańcy, turyści odczują w portfelu. Sposób na nadmiar aut w dzielnicy nadmorskiej

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Koniec parkingowej "wolnej amerykanki" w Świnoujściu. Mieszkańcy zaparkują za darmo, turyści zapłacą. Samorząd znalazł rozwiązanie na nadmiar pojazdów w dzielnicy nadmorskiej.
Świnoujście wypowiada wojnę komunikacyjnemu chaosowi w dzielnicy nadmorskiej. Efekt to nowa, całodobowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która dla turystów oznacza drenaż portfela, a dla mieszkańców – w końcu wolne miejsca parkingowe blisko plaży.

- Pierwsza godzina parkowania będzie kosztowała 13 zł, za drugą 14, za trzecią 15. Kierowcy mają alternatywę. Mogą zostawić auto na przykład na parkingu przy dworcu kolejowym. Jest darmowy - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Dodaje, że nowe zasady są proste: płacisz tu podatki, masz fory. - Mieszkańcy mogą parkować od poniedziałku do piątku przez trzy godziny za darmo, w weekendy całkowicie za darmo - dodaje Basałygo.

Jeśli radni uchwalą projekt w czasie czwartkowej sesji, nowe zasady wejdą w życie jeszcze przed wakacjami.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty