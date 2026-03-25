Skorzystają mieszkańcy, turyści odczują w portfelu. Sposób na nadmiar aut w dzielnicy nadmorskiej

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Koniec parkingowej "wolnej amerykanki" w Świnoujściu. Mieszkańcy zaparkują za darmo, turyści zapłacą. Samorząd znalazł rozwiązanie na nadmiar pojazdów w dzielnicy nadmorskiej.

Świnoujście wypowiada wojnę komunikacyjnemu chaosowi w dzielnicy nadmorskiej. Efekt to nowa, całodobowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która dla turystów oznacza drenaż portfela, a dla mieszkańców – w końcu wolne miejsca parkingowe blisko plaży.



- Pierwsza godzina parkowania będzie kosztowała 13 zł, za drugą 14, za trzecią 15. Kierowcy mają alternatywę. Mogą zostawić auto na przykład na parkingu przy dworcu kolejowym. Jest darmowy - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.



Dodaje, że nowe zasady są proste: płacisz tu podatki, masz fory. - Mieszkańcy mogą parkować od poniedziałku do piątku przez trzy godziny za darmo, w weekendy całkowicie za darmo - dodaje Basałygo.



Jeśli radni uchwalą projekt w czasie czwartkowej sesji, nowe zasady wejdą w życie jeszcze przed wakacjami.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

